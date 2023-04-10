Лукашенко попросил у Шойгу «гарантии безопасности»51
- 10.04.2023, 12:56
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Диктатор рассказал о разговоре с Путиным.
Сегодня в Минск с неанонсированным визитом прилетел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он, как сообщают госСМИ, встретился с Лукашенко.
Белорусский диктатор попросил у российского министра «гарантии безопасности»:
Путин сказал, что нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. (…) В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии] безопасности, — заявил Лукашенко.