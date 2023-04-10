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Шойгу поблагодарил Лукашенко за помощь в войне с Украиной

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  • 10.04.2023, 14:13
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Шойгу поблагодарил Лукашенко за помощь в войне с Украиной

РФ использует военные объекты на территории Беларуси.

10 апреля в Минск приехал министр обороны России Сергей Шойгу. Он поблагодарил Александра Лукашенко за создание хороших условий в Беларуси для подготовки российских военных. Об этом сообщает БелТА.

«Предоставлены пять полигонов на территории Беларуси. Они оборудованы, оснащены. Более того, привлекается достаточное количество инструкторов - офицеров белорусских Вооруженных Сил для подготовки в том числе и нашего пополнения», - сказал Шойгу.

Во время визита он обсудил с Лукашенко условия дальнейшего пребывания и подготовки российских военных, а также слаживание совместной союзной группировки.

«Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих, - ответил Александр Лукашенко. - Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим. Готовим так, как положено».

Как ранее писал сайт Charter97.org, Лукашенко попросил у Шойгу «гарантии безопасности».

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