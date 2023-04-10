Полетел лучше ракеты: «Стугна» отправила военного РФ из окопа на «орбиту»11
- 10.04.2023, 15:32
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Видеофакт.
10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс» (Коломыя) ракетой из противотанкового комплекса «Стугна-П» организовала отправку на «орбиту» оккупанта.
Тelegram-канал «Украина 365» публикует впечатляющее видео.
После точного прилета ракеты ВСУ во вражеский окоп один из солдат РФ улетел в сторону и вверх.
Боевой эпизод был красиво обыгран в процессе монтажа. Туда добавили кадры с главой SpaceX Илоном Маском, который восхищенно реагирует на дебютный запуск ракеты Falcon Heavy, только в данном случае миллиардер вместе со своей командой якобы восторгается работой украинских воинов.