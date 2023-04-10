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В Беларуси на фоне «проверки боеготовности» армии усилили контроль за выдачей больничных

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  • 10.04.2023, 15:40
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В Беларуси на фоне «проверки боеготовности» армии усилили контроль за выдачей больничных

Распоряжение касается и госпитализации.

Telegram-канал «Белые халаты» опубликовал распоряжение, которое поступило в лечебные учреждения Брестской области от главного управления по здравоохранению.

В нем говорится, что при обращении любого военнообязанного человека, а это большинство мужчин в возрасте от 18 до 50-60 лет, а также женщины-медработники до 45-50 лет, нужно созывать консилиум для выдачи больничного или решения о госпитализации.

Вот допустим, приходите вы с переломом руки в поликлинику, а вам говорят: «подождите, мы должны собрать консилиум, без этого непонятно, нужно вам гипс накладывать или лучше на сборы отправить».

Отметим, что такое распоряжение отдано на фоне увеличившегося количества жалоб на невозможность своевременно получить медицинскую помощь.

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