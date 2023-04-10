Минобороны Беларуси хочет «мобилизовать» артистов 11 10.04.2023, 16:20

6,052

И запустить свое телевещание.

Пресс-служба министерства обороны Беларуси сообщила 10 апреля, что в ходе сборов и учений в этом месяце будут привлекать артистов.

Начальница информационного центра Минобороны Екатерина Янушевич заявила, что для проверки боевой готовности Вооруженных Сил в центр позвали военнобязаных белорусов.

По словам офицера, центр будет «продолжать тиражирование печатной продукции» и организует теле — и радиовещание по спутниковому и аналоговому телевидению в районах дислокации подразделений.

Также Информационный центр будет устраивать концерты с участием «артистов соединения». «Настроение у личного состава информационного центра боевое: мы готовы выполнить задачи по предназначению», — заявила офицер.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Минобороны Беларуси анонсировали еще одну волну скрытой мобилизации. Учения будут проходить «под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».