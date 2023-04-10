Тренировка ВВС с «внезапными вводными» прошла в Беларуси 5 10.04.2023, 16:34

3,700

иллюстративное фото

Упор был сделан на боевую авиацию.

Тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил прошла в белорусской армии, сообщили в Минобороны.

«Главный элемент — рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. Мероприятие носило «плановый характер», но изобиловало внезапными вводными», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 3 апреля по поручению Лукашенко началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси. Последний раз такая проверка проходила в декабре прошлого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».