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Тренировка ВВС с «внезапными вводными» прошла в Беларуси

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  • 10.04.2023, 16:34
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Тренировка ВВС с «внезапными вводными» прошла в Беларуси
иллюстративное фото

Упор был сделан на боевую авиацию.

Тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил прошла в белорусской армии, сообщили в Минобороны.

«Главный элемент — рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. Мероприятие носило «плановый характер», но изобиловало внезапными вводными», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 3 апреля по поручению Лукашенко началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси. Последний раз такая проверка проходила в декабре прошлого года.

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