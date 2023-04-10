Тренировка ВВС с «внезапными вводными» прошла в Беларуси

Тренировка ВВС с «внезапными вводными» прошла в Беларуси5
- 10.04.2023, 16:34
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Упор был сделан на боевую авиацию.
Тренировка с подразделениями Военно-воздушных сил прошла в белорусской армии, сообщили в Минобороны.
«Главный элемент — рассредоточение боевой авиации на запасные аэродромы. Мероприятие носило «плановый характер», но изобиловало внезапными вводными», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 3 апреля по поручению Лукашенко началась проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси. Последний раз такая проверка проходила в декабре прошлого года.