Украина вернула из российского плена 100 военных 10.04.2023, 17:35

Среди них защитники Мариуполя, «Азовстали» и Гостомеля.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:

- Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, «Азовстали», Гостомеля.

Ермак добавил, что некоторые украинские военные получили серьезные ранения и имеют заболевания. Он подчеркнул, что Украина вернет всех украинских пленных домой.

- Особенно рад сообщить замечательную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужей, женщин, отцов дома. Ожидание - это всегда очень сложный и нервный процесс. Наши - дома. И мы вернем всех. Потому что люди - главная ценность Украины, - подчеркнул Ермак.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.

- Среди них девять - офицеры, остальные - представители рядового и сержантского состава. На этот раз удалось освободить 24 нацгвардейцев, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего ВСУ и 11 тероборонцев, - говорится в сообщении штаба в Telegram.

При этом отмечается, что освобожденные военные участвовали в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди наших героев - защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС.

- Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам. Самому молодому из освобожденных Защитников 19 лет, - заявили в штабе.

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