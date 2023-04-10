Оккупанты получили «на орехи» от украинских воинов при попытке захватить позиции 10.04.2023, 21:06

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Видео.

Российские оккупанты пытались захватить позиции украинских защитников на Луганском направлении. Враг получил «на орехи» от украинских бойцов.

Видео мощных ударов по российским захватчикам опубликовали на официальной странице 22 отдельного мотопехотного батальона в Facebook.

«Захватчики пытались штурмом захватить позиции 22 отдельного мотопехотного батальона на Луганском направлении. Но наша аэроразведка вовремя обнаружила цель и сработала, чем нанесла огневое поражение и заставила орков бежать. Никакой пощады захватчикам! Держим строй и идем вперед к нашей победе! Слава Украине!» – говорится в сообщении.

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