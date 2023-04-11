Российская армия начала отступление на юге 1 11.04.2023, 8:15

8,892

ВСУ уничтожают захватчиков во время их движения.

Российские войска отходят от линии соприкосновения на юге, чтобы максимально обеспечить расстояние, недостижимое для украинских средств поражения, заявила в эфире «Радио Донбасс.Реалии» руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В то же время ВСУ пытаются это предотвращать и уничтожать оккупантов во время их движения. «Но мы стараемся держать огневой контроль над транспортными путями таким образом, чтобы они не могли ими воспользоваться, даже для отступления на такое большое расстояние. То есть мы отслеживаем их продвижение, пытаемся прекратить их движение, остановить не только колонны подтяжки техники и живой силы на передовую, так и отступления», - сказала Гуменюк.

Гуменюк подчеркнула, что сейчас продолжается «мощный подготовительный этап», на котором ВСУ уничтожают мощности войск РФ: склады, скопления техники, места дислокации личного состава.

«Они, конечно, высчитывают километраж так, чтобы не быть пораженными нашими средствами поражения, но исходя из того, что сезон «хлопка» в Крыму уже начат, они постепенно осознают, что везде, где Украина, им не будет покоя», - добавила Гуменюк.

Как сообщал сайт Charter97.org, российские войска начали отступать в Донецкой области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».