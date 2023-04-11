Британская разведка: Российские десантники получили оружие, которого у них раньше не было 5 11.04.2023, 10:50

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Это указывает на новые планы Кремля по использованию ВДВ.

Российские воздушно-десантные войска (ВДВ) в Украине получили термобарические реактивные систем залпового огня ТОС-1А.

Об этом говорится в свежем отчете британской разведки. «ТОС-1А большой разрушительной силы, который Россия называет «тяжелым огнеметом», обычно эксплуатируют российские специализированные войска химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее формально не ассоциировался с ВДВ», - отметили британские аналитики.

Перевод ТОС-1А на вооружение ВДВ указывает на будущую роль десантников в наступательных операциях в Украине. «Вероятно, это часть усилий по воссозданию ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны», - попустили в британской разведке.

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