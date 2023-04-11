Старший брат Cayenne: раскрыты подробности флагманского кроссовера Porsche 1 11.04.2023, 13:51

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Фото: Autocar

Электрический автомобиль поражает размерами.

Появилась новая информация про кроссовер Porsche K1. Старший брат Cayenne появится после 2026 года и будет электрическим. Подробности новинки стали известны немецкому изданию Auto Motor und Sport.

Журналистам стало известно, что о Porsche K1 рассказали американским дилерам марки. Кроме того, им показали первые рендеры модели.

Флагманский кроссовер Porsche будет выдержан в фирменном стиле марки. Название K1 является рабочим и серийная модель будет переименована. Заявлено, что модель будет значительно крупнее Cayenne, что позволит установить третий ряд сидений.

Электромобиль Porsche построят на современной платформе PPE, как и новый Macan. Для него готовят 900-вольтные силовые установки, причем в топовой версии пиковая мощность составит около 1000 л. с.

Использование 900-вольтной архитектуры позволит очень быстро заряжать электрокар – на 80% за 15 минут.

Кроме того, стало известно, что все Porsche K1 будут полноприводными и получат блокировки дифференциалов. Также электрокроссовер Porsche оснастят пневмоподвеской с изменяемым клиренсом.

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