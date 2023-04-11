НАТО перебросит в Польшу тысячи единиц военной техники 5 11.04.2023, 18:04

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В случае необходимости эта техника позволит НАТО «очень быстро задействовать восточный фланг».

НАТО создаст на территории Польши «логистическую базу», где будут храниться «тысячи единиц» военной техники альянса. Об этом рассказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его словам, базу создадут вместе с «американскими союзниками».

«Несколько тысяч единиц оборудования НАТО будет храниться в разных местах в Польше. Это сделает нашу [страну] намного безопаснее», — заявил глава правительства (цитата по wPolityce)

В случае необходимости эта техника позволит НАТО «очень быстро задействовать восточный фланг». «Одна только эта возможность удержит наших врагов [от нападения]», — заверил Моравецкий.

Премьер Польши рассказал об этом журналистам перед вылетом в США, где он проведет переговоры с производителями американского оружия и проведет встречу в Белом доме. Моравецкий пробудет в Штатах три дня — с 11 по 13 апреля.

Польша начала укреплять свою обороноспособность после того, как Россия вторглась в Украину. Сразу после этого президент Анджей Дуда увеличил численность армии в два раза, до 300 тысяч человек. Более того, на территории Польши находятся военнослужащие стран Североатлантического альянса. В феврале Дуда говорил, что в стране присутствует более 10 тысяч только американских военных.

Ранее издание Politico сообщало, что НАТО готовится перебросить к границам с Россией до 300 тысяч военных. Так руководители альянса надеются остановить возможное распространение военных действий за пределы Украины.

Блок намерен переправить на восточный фланг два эшелона. Первый должен быть готов к развертыванию в течение десяти дней. В его состав могут быть призваны военные из Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы. Второй будет поддерживать первый и должен быть готов к развертыванию в течение десяти-тридцати дней. В него призовут военнослужащих из таких стран, как Германия.

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