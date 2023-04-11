В ОАЭ номер авто продали по цене самолета 11.04.2023, 19:01

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В торгах участвовал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

В Дубае установлен рекорд стоимости автомобильного номера. Знак с комбинацией Р 7 на аукционе продали за 15 миллионов долларов, что равно стоимости бизнес-джета.

Об этом сообщает Bloomberg.

Покупатель пожелал остаться анонимным. При этом отмечается, что за лот разгорелась настоящая борьба.

К слову в торгах участвовал создатель соцсети Вконтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров. Миллиардер из РФ был готов отдать за номер 9,5 миллиона долларов.

Выручка на таких аукционах обычно идет на развитие дорожной инфраструктуры в ОАЭ или на благотворительность — питание для малоимущих.

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