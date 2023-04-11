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Минск возглавил рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы

  • 11.04.2023, 21:01
Минск возглавил рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы

Город обошел по этому показателю все столицы соседних стран.

Минск стал самым криминальным городом Восточной Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал исследовательский центр Numbeo, передает «Еврорадио».

В тройку лидеров вошли также два украинских города — Одесса и Днепр.

Киев в этом рейтинге занимает 9-е место, Москва — 15-е, Варшава — 27-е. А Вильнюс даже не попал в список из 31 города Восточной Европы.

Numbeo — проект, который основал бывший программист Google серб Младен Адамович. Это база данных о различных социально-экономических аспектах жизни в городах мира. Она делается на основе открытой информации, обработанной прозрачным образом — так, чтобы ее можно было проверить.

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