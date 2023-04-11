Минск возглавил рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы 11.04.2023, 21:01

Город обошел по этому показателю все столицы соседних стран.

Минск стал самым криминальным городом Восточной Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал исследовательский центр Numbeo, передает «Еврорадио».

В тройку лидеров вошли также два украинских города — Одесса и Днепр.

Киев в этом рейтинге занимает 9-е место, Москва — 15-е, Варшава — 27-е. А Вильнюс даже не попал в список из 31 города Восточной Европы.

Numbeo — проект, который основал бывший программист Google серб Младен Адамович. Это база данных о различных социально-экономических аспектах жизни в городах мира. Она делается на основе открытой информации, обработанной прозрачным образом — так, чтобы ее можно было проверить.

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