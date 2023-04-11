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Канада ввела санкции против компаний, связанных с финансовым сектором Беларуси

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  • 11.04.2023, 21:17
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Канада ввела санкции против компаний, связанных с финансовым сектором Беларуси
Джастин Трюдо

Об этом заявил премьер Канады.

Канада расширила санкции против России. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 11 апреля.

В санкционный список включены 14 физлиц и 34 компании, в том числе связанные с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По словам Трюдо, под санкции также попали компании, связанные с финансовым сектором Беларуси.

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