В Украине ликвидировали сына бывшего «министра спорта» оккупированного Крыма 1 11.04.2023, 21:47

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Сын «чиновника» воевал против Украины с октября 2022 года.

На войне в Украине ликвидировали сына бывшего «министра спорта» Крыма Георгия Шестака – Дениса Шестака.

Об уничтожении Шестака сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в Telegram. Известно, что оккупанта «демобилизовали» 7 апреля.

«Сын «министра спорта» Крыма, мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины Денис Шестак из Бахчисарайского р-на c октября 2022 года воевал против Украины и 7 апреля 2023 года успешно демобилизован», – сообщил Штефан.

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