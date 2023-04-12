Оккупанты распространили жуткое видео казни украинского пленного 5 12.04.2023, 7:36

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Военному отрезали голову.

Вечером во вторник, 11 апреля, российские оккупанты распространили в сети видео казни украинского военнопленного. На обнародованных кадрах видно, как еще живому защитнику Украины ножом отрезали голову, передает obozrevatel.com.

Ролик выложили в одном из российских каналов, откуда он распространился и по другим соцсетям. Кадры 18+ с цензурой можно увидеть по ссылке (не рекомендуем смотреть это видео чувствительным людям, кадры могут шокировать).

Отметим, что украинский блогер Владимир Золкин написал, что этот ролик был снят еще в прошлом году, однако попал в сеть только сейчас.

Многие блогеры и украинские военные призвали распространять это видео с подписью на английском языке, чтобы об очередном ужасном военном преступлении оккупантов узнал весь мир.

На видео отреагировали в Офисе президента Украины. Его руководитель Андрей Ермак написал, что оккупанты получат ответ на свои действия и будут отвечать за свои преступления.

«Видео с жестоким российским палачом-убийцей украинского воина распространять не буду. Но всем толерастам советую его посмотреть. Особенно поклонникам московской секты», – прокомментировал кадры украинский офицер Анатолий Штефан.

Высказался по этому поводу и украинский журналист Денис Казанский. Он сказал, что это видео является напоминанием о том, кем являются российские военные и те, кто их поддерживает.

«Россияне расчеловечили сами себя. Ну что ж, сами сделали этот выбор. Отношение будет соответствующим», – добавил Казанский.

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