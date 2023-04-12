Раскрыто имя генерала-рекордсмена по потерям российской техники 4 12.04.2023, 10:17

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Разгром его группировки устроила львовская десантно-штурмовая бригада.

Близкий к ЧВК «Вагнер» канал Grey Zone раскрыл имя генерала, который при форсировании реки Северский Донец, потерял батальонно-тактическую группу - более 75 единиц техники. Им оказался, повышенный Владимиром Путиным в январе до начальника генштаба сухопутных войск, генерал-полковник Александр Лапин. Ранее он командовал Центральным военным округом РФ. Разгром группировки Лапина устроила львовская 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, сообщает The Moscow Times.

Z-блогеры также обвиняли Лапина в поражениях российской армии под Изюмом, Лиманом и Балаклеей, отступлении из Харьковской области. В ней Украина смогла захватить свыше 200 единиц брошенной техники армии РФ, включая флагманские танки Т-90. В результате этого поражения под ежедневными обстрелами находится Белгородская область.

Если Лапин потерял и бросил под 300 единиц техники, то он является рекордсменом среди командующих России. Вероятно, он опережает генерал-полковника Рустама Мурадова. В феврале под Угледаром Мурадов бросил армию на минные поля и обстрелы украинской артиллерии, потеряв за три дня две элитные бригады морской пехоты, 103 единицы техники, в том числе 36 танков.

Перед Угледаром Мурадов также потерпел поражение под Павловкой, где потерял 50% техники своей бригады (в бригаде порядка 200 единиц техники). Таким образом Мурадов мог потерять не менее 200 единиц техники, но все же уступает Лапину.

Сейчас Лапин снова на войне с Украиной. Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев сообщил порталу «Ура.ру», что возвращение Лапина является закономерным событием. «Этот человек нужен на фронте <...> За этим генералом будущее», — сказал Болдырев.

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