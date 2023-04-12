Анжелика Борис дала первое интервью после прекращения дела против нее 1 12.04.2023, 10:31

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Анжелика Борис

Фото: Anatol Chomicz / Forum

Лидер Союза поляков Беларуси рассказала о встрече с Анджеем Почобутом два года назад.

Уголовное дело против лидера Союза поляков Беларуси Анжелики Борис длилось два года, из них год она отбыла в СИЗО, еще год под домашним арестом. Более чем через два года с нее сняли все обвинения.

В интервью польской газете Rzeczpospolita Анжелика Борис рассказала о своем состоянии после уголовного преследования и ситуации с польским меньшинством в Беларуси.

- Человек после таких переживаний чувствителен к чужим страданиям. Я гораздо больше волнуюсь за других людей. Ценности меняются. То, что когда-то было важным, становится неважным. Я не чувствую ни эйфории, ни радости. Прежде всего я волнуюсь за своих коллег, за то, чтобы Анджей Почобут вышел на свободу. Волнуюсь за подруг Ирену Бернацкую, Марию Тишковскую, Анну Панишеву. Чтобы они могли вернуться в свои дома. Ведь они здесь родились и, уверена, очень скучают. Я также волнуюсь за то, чтобы другие люди имели нормальную жизнь».

О солидарности и поддержке для людей за решеткой, которая приходит извне, Борис сказала:

- В тех местах тоже люди. И с ними нужно находить общий язык, как и в повседневной жизни. Я старалась помогать тем, кому могла. Есть правило, что окружающая среда будет относиться к тебе так же, как и ты к этой среде. Надо быть человеком. Человеческие контакты, дружба и солидарность. Эти ценности вечны и важны. Приходили письма от друзей, но не все. Важно общаться с другими людьми».

Отношение к ней тюремной администрации Борис комментировать не захотела, но сказала:

- Мне было нелегко. У меня были проблемы со здоровьем. Я не так сильна, как другие. Я пробовала, но иногда организм человека дает сбой и не все зависит от нас. Вокруг слишком много страданий. Не хочу преувеличивать свою роль, время все расставит на свои места. Спасибо за помощь, спасибо родным и близким. И из Беларуси, и из Польши. Для меня это было важно. Мы должны держаться вместе, находить друг друга здесь и сейчас».

Весной 2021 года активисток польского меньшинства Ирену Бернацкую, Марию Тишковскую, Анну Панишеву вывезли в Польшу прямо из СИЗО. Была информация, что тогда Анжелике Борис и Анджею Почобуту также было предложение покинуть Беларусь. Борис подтвердил это:

- Да, в свое время такое предложение было, но я отказалась. Во-первых, я тогда не знала, что происходит с Марией или Иреной. Я не хотела уезжать из страны, а они чтобы остались. Не хотела бросать своих друзей. Второй раз, когда была возможность выйти на свободу, я согласилась, так как не знала, выдержит ли все это мое здоровье».

Борис подтвердила, что ее мать обратилась с письмом к Лукашенко, чтобы он освободил ее.

- Я тогда тоже колебалась. Это был единственный раз, когда у меня была возможность увидеть Анджея в заключении. Я сказала ему, что мое здоровье не выдержит... Анджей Почобут ехать категорически отказался. Он сказал мне держаться. Я буквально на момент увидела его. Это было два года назад».

После 2020 года деятельность СПБ парализована, польские школы в Беларуси закрыты, многие мемориалы польским солдатам уничтожены. На вопрос, имеет ли польскость в Беларуси еще шанс выжить, Борис ответила:

- Это не зависит от меня и не зависит от польского меньшинства. Хотелось бы, чтобы как можно больше детей изучало польский язык, так как я по профессии учитель польского языка. Я начала заботиться о польском языке и культуре в Беларуси в 1992 году. Прошло некоторое время. Многое случилось. Пандемия, а теперь и война в Украине. Столько страданий. Нам остается держаться. У нас такие, а не другие обстоятельства».

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