Российский консул получил согласие Софьи Сапеги на ее экстрадицию в РФ 5 12.04.2023, 11:47

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Софья Сапега

В настоящий момент происходит согласование технических деталей процедуры.

Пресс-секретарь российского посольства в Минске Алексей Маскалев заявил, что российский консул получил согласие на экстрадицию политзаключенной россиянки Софьи Сапеги в Россию, сообщает zerkalo.io со ссылкой на российские СМИ.

— В ходе встречи с осужденной гражданкой России от нее было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации, — указал Маскалев.

Он уточнил, что далее вопросом – в том числе техническими деталями процедуры экстрадиции – занимаются правоохранительные органы Беларуси и России.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Девушку обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков.

Суд над Сапегой начался 28 марта 2022 года и проходил в закрытом режиме. Ей предъявили обвинения по семи статьям, но признали виновной по двум — по ч. 3 ст. 130 УК (Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия), а также по ч. 1 ст. 179 УК (Незаконные сбор либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших).

Сапегу приговорили к шести годам колонии общего режима. В помиловании ей отказали. В апреле 2023 года стало известно о том, что Софью Сапегу, возможно, отправят досиживать срок в Россию. Сейчас семья ждет суда в РФ, который должен установить срок, который политзаключенная должна будет отбыть уже в родной стране. После этого ее перевод из Беларуси станет технически возможен.

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