В Беларуси приведено в боевую готовность крупное воинское соединение численностью в шесть тысяч человек 14 12.04.2023, 12:38

9,730

иллюстративное фото

Соединение выходит в «район сосредоточения».

Механизированная бригада проведет крупное учение в Слонимском районе, сообщил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

Вольфович напомнил, что сейчас проводится проверка некоторых элементов систем обеспечения военной безопасности. В частности, совсем недавно была приведена в боевую готовность механизированная бригада, одно из соединений Западного оперативного командования в Слонимском районе.

— Там отрабатываются вопросы перевода мехсоединения с мирного на военное время в полном объеме с отмобилизованием, с поставкой запасов материально ресурсов, снятием всех образцов военной техники с хранения, проведением полного комплекса боевого слаживания. На завершающем этапе будет проведено бригадное тактическое учение, — сказал Вольфович.

По его словам, полноценное соединение с численностью около шести тысяч человек будет выполнять задачи по «необходимости для защиты своей страны».

Вольфович уточнил, что данное соединение выходит в район сосредоточения, а в последующем — в условные районы в соответствии с боевым предназначением на полигоны, где будут отрабатываться вопросы боевой задачи, возложенной на это соединение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».