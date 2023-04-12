«Цензор.НЕТ»: Украинского пленного обезглавили изуверы из ДШРГ «Русич» 12.04.2023, 13:09

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Алексей Мильчаков

Военные преступники выдали себя публикацией.

Сегодня в Сети появилось видео зверской казни российскими оккупантами пленного украинского воина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленному украинскому солдату отрезали голову российские военные преступники из ДШРГ «Русич».

Видеозапись зверского убийства украинского бойца российские военные преступники опубликовали в соцсетях с подписью «Вы посмотрите сколько таких видео будет постепенно всплывать».

На службе в российской ДШРХ «Русич» находится немало военных преступников, неоднократно убивавших пленных. Возглавляет это подразделение российский неонацист, террорист Алексей Мильчаков.

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