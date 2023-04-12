В белорусские колбасы все чаще добавляют «соевый изолят» 12.04.2023, 13:07

Как это влияет на здоровье?

Все чаще в составе белорусских колбас можно найти изолят соевого белка. Он может стоять на 4-5-й позиции в списке состава, что говорит о небольшом его содержании, а может — даже на первой! Что это такое и зачем его туда добавляют? Почему на таких колбасах не пишут, что они мясорастительные? Как влияет на вкус продукта и здоровье покупателей? Telegraf.news попытался разобраться.

Что такое соевый изолят?

Начнем с того, что такое соевый белок. Это белок, выделенный из соевых бобов. Обезжиренные соевые бобы перерабатывают в три вида продуктов с высоким содержанием белка: соевую муку, концентраты и изоляты.

Изолят соевого белка является наиболее очищенной и концентрированной формой — содержит более 90% белка в сухой массе. Его получают из соевого концентрата, который дополнительно обрабатывают, удаляя все жиры и углеводы.

Условия процесса их производства позволяют сохранить полную биологическую ценность белков, сохранить изофлавоны в продукте и инактивировать ингибиторы трипсина.

Изофлавоны — соединения, которые в некоторой степени имитируют выработку гормона эстрогена. Большое количество изофлавонов содержится в сое и продуктах из нее.

Ингибиторы трипсина — биологически активные вещества, снижающие питательную ценность белков.

Зачем изолят соевого белка добавляют в колбасу?

Благодаря высокой пищевой ценности и привлекательным функциональным свойствам (выходит в конечном продукте дешевле мяса, так как может очень хорошо впитывать воду и сохранять объем) изолят соевого белка очень часто используют в производстве мясных продуктов, в том числе в колбасе. Производители утверждают, что они играют роль функциональных добавок, облегчающих переработку и улучшающих качество продуктов.

Соевые изоляты в основном используют для улучшения текстуры мясных продуктов, но также и для увеличения содержания белка (вместо мясного), улучшения удержания влаги и в качестве эмульгатора.

В качестве обогащающей добавки их также добавляют для повышения пищевой ценности различных продуктов, в том числе вегетарианских, заменяющих традиционные мясные продукты.

Производители настаивают, что благодаря минимальному содержанию балластных веществ изоляты соевого белка почти не имеют вкуса и при этом не привносят неприятных привкусов в мясные продукты. Кроме того, они способны удерживать воду и образовывать прочные гели. Они входят в состав посолочного рассола, который вводят в мясо, а эффективность их применения проявляется при дозировке 1,5-1,8%.

Мясокомбинатам же нравится использовать изоляты соевого белка по весьма простой причине. Он значительно снижает потери при копчении и варке колбас. Изолированные соевые белки обладают хорошей водосвязывающей способностью. Т.е. если мясо при сушке и варке значительно теряет вес (в сырокопченых может до 60%), то соя намного меньше.

На таких колбасах производители, кстати, не пишут «мясорастительная». Поэтому белорусам-любителям чисто мясного продукта нужно внимательно смотреть состав!

Кроме того, в белорусских магазинах можно увидеть колбасу, которую называют мясной, но соя там — главный ингредиент в составе.

Например, колбаса «Ароматная» от Гродненского мясокомбината. Ее позиционируют как «изделие сырокопченое мясное бессортовое». Однако в составе на первом месте — соевый белок гидратированный (вода питьевая, соевый белок, гемоглобин). И только потом уже идут свинина, шпик, мясо механической обвалки куриное, жир-сырец говяжий и различные добавки.

Польза и вред соевого изолята

Любителям колбасы не стоит сильно беспокоиться из-за вреда сои. Этот продукт не запрещен. Но, как у любой еды, у него есть свои особенности. Некоторые могут повлиять даже на ваши отношения с противоположным полом.

Чем полезен соевый изолят?

Cам по себе изолят соевого белка содержит полезные макро и микроэлементы. Он «не только помогает поддерживать уровень протеинов в организме, а еще и является антиоксидантом». Также говорят, что он нормализует обмен веществ, так как увеличивает уровень тиреоидных гормонов. Эти гормоны влияют на правильную работу щитовидной железы.

Утверждают, что в 100 г изолята содержится не менее 90% белка. Жиров не более 0,5%, сырого волокна 6,0%. Помимо этого, пищевая добавка богата микро и макроэлементами:

Кальций 570 мг;

Натрий 924 мг;

Калий 190 мг;

Фосфор 244 мг;

Магний 72,8 мг;

Цинк 60 мг;

Железо 10,7 мг;

Свинец 0,0243 мг.

Однако пользу соевого изолята в колбасе оценить сложно. Ведь как правило производители не пишут точную цифру, сколько добавляют вещества в свою продукцию. Кроме того, в колбасах полно других добавок.

Недостатки соевого изолята

Отметим, что биологическая ценность белка сои ниже животного, поэтому важно соблюдать нормальный сбалансированный белковый режим в рационе питания.

Также при употреблении продуктов, в составе которого есть соевый изолят, могут возникнуть проблемы в виде метеоризма, частого стула.

Кроме того, в состав соевого белка входят соединения женского гормона эстрогена, что может косвенно вызвать гормональную дисфункцию половых гормонов как у мужчин, так и у женщин.

А еще важно знать, что аллергия на сою часто встречается у младенцев и детей. Поэтому нужно внимательно читать состав колбас и смотреть, на каком месте стоит соевый изолят.

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