В Беларуси будут производить комплектующие для российских Ту-214 7 12.04.2023, 14:46

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Детали для самолетов страны-агрессора планируют выпускать в Минске.

Минский завод гражданской авиации № 407 и Казанский авиационный завод намерены подписать дорожную карту производства комплектующих для самолетов Ту-214. Об этом сообщил БелТА руководитель отделения посольства Беларуси в Казани Виктор Щетько.

Сотрудничество между предприятиями будет налажено в рамках выполнения договоренностей, достигнутых в области авиастроения.

— Наш 407-й завод (ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407». — Прим. ред.) подписывает дорожную карту с Казанским авиационным заводом на производство комплектующих для производства самолетов Ту-214, — сказал Виктор Щетько. — К 2030 году этот завод планирует выйти на производство 70 самолетов Ту-214 (в настоящее время он выпускает около пяти самолетов в год). Соответственно наши заводы будут помогать изготавливать комплектации для этого завода. Мы (Беларусь. — Прим. ред.) будем делать компоненты для производства самолетов на Казанском авиационном заводе.

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