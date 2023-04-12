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Лукашенко подписал указ по обращению с радиоактивными отходами

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  • 12.04.2023, 18:04
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Лукашенко подписал указ по обращению с радиоактивными отходами

Радиоактивные отходы будут захоранивать в Беларуси.

Александр Лукашенко подписал указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами (№101 от 12 апреля 2023-го).

Сообщается, что данным указом обеспечивается функционирование системы долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.

В частности, документом определяются источники финансирования деятельности национального оператора по обращению с радиоактивными отходами — специально уполномоченной организации в данной области. Также, согласно указу, определяется генеральная проектная организация по научному сопровождению работ, связанных с проектированием и сооружением объектов обращения с радиоактивными отходами.

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