Лукашенко подписал указ по обращению с радиоактивными отходами

Лукашенко подписал указ по обращению с радиоактивными отходами7
- 12.04.2023, 18:04
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Радиоактивные отходы будут захоранивать в Беларуси.
Александр Лукашенко подписал указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами (№101 от 12 апреля 2023-го).
Сообщается, что данным указом обеспечивается функционирование системы долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.
В частности, документом определяются источники финансирования деятельности национального оператора по обращению с радиоактивными отходами — специально уполномоченной организации в данной области. Также, согласно указу, определяется генеральная проектная организация по научному сопровождению работ, связанных с проектированием и сооружением объектов обращения с радиоактивными отходами.