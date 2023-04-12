ВСУ показали, как приземлили российский БПЛА в небе Украины
- 12.04.2023, 18:06
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Видеофакт.
Украинские защитники 11 апреля уничтожили БПЛА типа «Орлан-10» оккупантов на севере страны.
Видео сбивания российского беспилотника опубликовано в Facebook воздушного командования «Центр» 12 апреля.
«Силы и средства зенитных ракетных войск воздушного командования «Центр», выполняющие боевые задания на северном направлении, приземлили очередной вражеский БПЛА «Орлан-10», – сказано в сообщении. – Обученные, профессиональные, сильные и мотивированные воины – защитники Украины подстерегают воздушное пространство и каждый день приближают победу! «Все вражеское – будет уничтожено!» – так уверяют наши зенитчики, так и будет!»
По данным Генштаба ВСУ, 11 апреля украинские военные уничтожили два беспилотника оккупантов типа «Орлан-10».