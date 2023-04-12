Японская частная компания планирует посадку межпланетного модуля на Луну уже 26 апреля 2 12.04.2023, 20:01

Ispace может стать первой в мире частной компанией, которой удастся осуществить посадку на Луну.

Частный японский стартап Ispace заявил о намерении посадить свой автоматический модуль на Луну уже 26 апреля. Об этом сообщает Kyodo.

Стартап Ispace может стать первой в мире частной компанией, которой удастся осуществить посадку на Луну.

Исследовательская космическая программа Hakuto-R (она названа в честь фольклорного жителя Луны – кролика Харуто) предусматривает отработку технологии спуска и управляемой посадки автоматического модуля на поверхность Луны.

Модуль был запущен ракетой SpaceX Falcon 9 в декабре 2022 года с мыса Канаверал во Флориде. Для снижения расхода топлива его расчетная траектория к Луне была максимально экономной, он вышел на окололунную орбиту в марте 2023 года.

Если все пройдет по плану, посадка модуля произойдет около 01:40 26 апреля по времени Японии (20:40 25 апреля по Минску).

Hakuto-R привезет на Луну, среди прочего, робота разработки Аэрокосмического агентства Японии (JAXA), которое в прошлом году предприняло неудачную попытку посадки лунного модуля.

Ispace работает над второй и третьей лунными миссиями, запланированными на 2024 и 2025 годы соответственно.

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