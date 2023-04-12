Лукашенко подписал новый указ о ПВТ 10 12.04.2023, 21:15

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На фоне массового оттока айтишников диктатор решил «развивать» Парк высоких технологий.

12 апреля Александр Лукашенко подписал указ № 102 «О развитии Парка высоких технологий», подготовленный по итогам состоявшегося накануне совещания о развитии IT-отрасли в стране, пишет его пресс-служба.

Сообщается, что документ направлен на создание условий для дальнейшего перспективного развития ПВТ с опорой на современные технологические тенденции.

«Указом предусмотрено появление в структуре Парка высоких технологий управляющей компании, которая займется интенсивным стратегическим развитием ПВТ. Управляющая компания будет представлять ПВТ при взаимодействии с иностранными партнерами, оказывать резидентам парка содействие в расширении экспорта, выходе на новые рынки и привлечении иностранных инвестиций», — говорится в сообщении.

При этом все условия деятельности в парке — правовые, налоговые, финансовые — сохраняются на прежнем уровне без каких-либо изменений. Также в полном объеме сохраняются и полномочия Наблюдательного совета ПВТ, для обеспечения деятельности которого будет сформирован секретариат.

Напомним, 11 апреля Лукашенко собрал совещание по развитию IT-отрасли, на котором признал, что «определенные люди побежали за границу».

— Я их не осуждаю. Потому что американцы и прочие били по IT-сектору, чтобы нас притормозить, ввели санкции. Ну куда им деваться? Кто-то выехал, кто-то вернулся, — отметил Лукашенко. — Кто-то поездил по миру [и решил] - нет, только в Беларусь. У белорусов это особенность: мало кто может быть за границей и быть довольным. <…> Вот уехали — ну не обрушился же IT-сектор в экономике, промышленности, сельском хозяйстве. Наоборот — двигается. Те, кто уехал… Их место занимают другие.

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