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В Беларуси сократили количество АЗС для заправки фур из Евросоюза

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  • 12.04.2023, 21:50
В Беларуси сократили количество АЗС для заправки фур из Евросоюза

Осталось всего восемь заправок.

Перечень АЗС, на которых могут заправляться грузовики с номерами Евросоюза, стал еще короче. Это предусмотрено постановлением правительства, опубликованным на Национальном правовом портале.

В мае прошлого года среди ответных мер на санкции Евросоюза белорусские власти обязали водителей фур с номерами стран Евросоюза заправляться только на определенных АЗС. В список вошло 15 заправок вблизи 10 пунктов пропуска, рядом с которыми организована перецепка грузов. На таких АЗС установлены специальные цены на топливо, большие, чем на обычных заправках.

Сейчас в этом списке остается всего восемь заправок: по две АЗС для грузовиков, которые заезжают через пункт пропуска «Козловичи», а также «Привалка» и «Видзы». По одной заправке предусмотрено документом для пунктов пропуска «Бенякони» и «Берестовица».

За заправку европейского грузовика в других, не предназначенных для этого местах, предусмотрены штрафы от 2 до 100 базовых величин (на данный момент базовая — 37 рублей).

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