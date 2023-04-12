Болгария перестала выдавать россиянам многократные визы 12.04.2023, 22:17

София выдает теперь только однократные визы.

Болгария ужесточила выдачу многократных виз россиянам. Заявители жалуются, что в большинстве своем получают только однократные, пишет «Турдом».

«Получил визу 90 дней. Но с удивлением увидел, что она однократная. Надеялся, что несколько поездок смогу сделать, но в итоге под следующую нужно новую получать», — рассказывает турист.

Статистика ухудшилась весной. В посольстве Болгарии в Москве подтвердили, что мультивизы с недавних пор не выдают, но отказались назвать причины.

«Скорее всего, это связано с тем, что по болгарским двукратным и мультивизам можно посещать Румынию, Кипр, а ранее и Хорватию до входа ее в шенгенскую зону», — говорит руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт. С однократной болгарской визой попасть в эти страны нельзя.

Болгария негласно изменила правила выдачи туристических мультивиз россиянам в октябре. С тех пор консульство стало учитывать наличие в загранпаспорте ранее выданной национальной визы или шенгена. При их отсутствии заявитель мог рассчитывать максимум на двукратную краткосрочную визу.

Мультивиза в Болгарию оформляется на один год и дает право въезда в Румынию и на Кипр со сроком нахождения в стране до 180 дней в году.

В туристической отрасли ужесточение правил связывали со стремлением этих стран противодействовать нелегальной миграции. «Кипр и Болгария открыты для российских туристов, но в текущих условиях они хотят быть уверены, что россияне запрашивают визы именно для туристических поездок, а не для долгосрочного пребывания или потенциальной иммиграции», — заявили в одной из туркомпаний.

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