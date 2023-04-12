Осечкин: Экс-боец «Вагнера» опознал на видео с убийством украинского военного своих бывших сослуживцев 3 12.04.2023, 23:01

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Что известно.

К жесткой казни украинского военнопленного причастна ЧВК Вагнера. Об этом в эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его словам, он связался с экс-бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, который сбежал в Норвегию, и тот опознал на распространенном в Сети видео бывших сослуживцев.

«Медведев сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции. У него есть доступ к мобильной связи и компьютеру. Мы отправили это видео. Он его несколько раз прослушал и просмотрел и однозначно опознает там своих бывших коллег — бойцов ЧВК Вагнера», — сказал Осечкин.

Он отметил, что Медведев сделал такой вывод «по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, что озвучивают по рации, и по целому ряду других моментов».

«Он однозначно утверждает, что к этой вот внесудебной казни, страшному убийству причастны бойцы незаконного вооруженного формирования, известного как ЧВК Вагнера», — подытожил основатель Gulagu.net.

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