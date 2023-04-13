Названо имя оккупанта, который может иметь отношение к жестокой казни украинского пленного 13.04.2023, 7:42

Уроженец Ставрополья служил в ВДВ РФ.

Оккупант Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый») может иметь отношение к жестокой казни украинского военного. В сети он активно публикует намеки и призывы к подобным расправам.

На это обратил внимание блогер Денис Казанский. Он опубликовал скриншот поста Гузенко с фото оккупанта, который держит в руке человеческую голову.

Иллюстрацию Гузенко цинично подписал: «Отсылка к древнегреческим мифам».

«Всех их важно сейчас запоминать. Путин старый, он в любом случае скоро умрет. А Егор Гузенко молодой. Он переживет Путина», – подчеркнул Казанский.

Он отметил, что рано или поздно России придется договариваться с Западом и выдавать «самых одиозных военных преступников» – тогда и нужно будет вспомнить о таких, как Гузенко.

Кто такой Егор Гузенко

Гузенко служил в ВДВ РФ, родом со Ставрополья. В 2015 году вступил в ряды террористов «ДНР», взяв себе позывной «Тринадцатый». Также воевал в Сирии. Позже фигурировал в нескольких драках на территории РФ, а в 2021 году выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему в центре Санкт-Петербурга.

В соцсетях называет себя Егор Казак, женат, имеет на иждивении троих детей. На днях Гузенко признал, что население оккупированных территорий Украины считает военных РФ оккупантами и ненавидит их.

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