Военный из Чечни устроил переполох в самолете Хабаровск – Москва 13.04.2023, 7:50

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Раненый участник вторжения в Украину грозился взорвать борт.

В РФ из-за «спецоперации» начались внутренние проблемы, о которых ранее предупреждали эксперты. Во вторник, 11 апреля, борт Хабаровск - Москва был экстренно посажен из-за неадекватного, агрессивного поведения военнослужащего, вернувшегося с войны.

Об инциденте рассказал популярный российский Telegram-канал «Осторожно, новости».

Взбесившийся солдат оказался уроженцем Чечни. В войне против Украины он участвовал в составе печально известного 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

Получив ранение в ходе боевых действий, он вернулся домой и теперь там устраивает «концерты». Известно, что чеченец летел в Москву из Хабаровска, где проходил лечение в госпитале.

Из столицы РФ он должен был отправиться уже в Чечню, однако не сложилось. При вылете самолета он взбесился.

«Перед самым взлетом он устроил дебош: начал кричать, скандировать фразу «Аллаху Акбар» и в итоге пообещал взорвать самолет», - рассказало издание.

Командир самолета был вынужден вернуть борт в аэропорт Хабаровска, где оккупанта уже ожидала военная полиция. Он был задержан. Правоохранителям чеченец свое неадекватное агрессивное поведение объяснил тем, что якобы «устал».

Предварительно, алкоголя в его крови не обнаружено. Самолет обследовали на наличие взрывчатки еще 4 часа, после чего он все же смог вылететь в Москву.

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