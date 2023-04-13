закрыть
13 апреля 2023, четверг, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Санкции Канады против белорусских банков ударили по клиентам «Приорбанка»

  • 13.04.2023, 8:22
  • 3,548
Санкции Канады против белорусских банков ударили по клиентам «Приорбанка»

Денежные средства могут быть заморожены.

«Приорбанк» с 12 апреля прекратил прием платежных поручений в адрес канадских банков. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения. Решение связано с санкциями правительства Канады в отношении «Приорбанка».

«Во избежание заморозки денежных средств с 12 апреля 2023 года «Приорбанк» прекращает прием платежных поручений в адрес банков Канады. Клиентам, ожидающим поступления из Канады в «Приорбанк», рекомендуем провести переговоры с контрагентами с целью зачисления переводов на счета в иные банки», — говорится в сообщении банка.

Напомним, Канада ввела санкции против «Приорбанка», «Белвнешэкономбанка», «БПС-Сбербанка», «ВТБ Банка», «Белгазпромбанка», «Статусбанка», «Беларусбанка», Нацбанка, «Белагропромбанка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип