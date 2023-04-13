Санкции Канады против белорусских банков ударили по клиентам «Приорбанка» 13.04.2023, 8:22

3,548

Денежные средства могут быть заморожены.

«Приорбанк» с 12 апреля прекратил прием платежных поручений в адрес канадских банков. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения. Решение связано с санкциями правительства Канады в отношении «Приорбанка».

«Во избежание заморозки денежных средств с 12 апреля 2023 года «Приорбанк» прекращает прием платежных поручений в адрес банков Канады. Клиентам, ожидающим поступления из Канады в «Приорбанк», рекомендуем провести переговоры с контрагентами с целью зачисления переводов на счета в иные банки», — говорится в сообщении банка.

Напомним, Канада ввела санкции против «Приорбанка», «Белвнешэкономбанка», «БПС-Сбербанка», «ВТБ Банка», «Белгазпромбанка», «Статусбанка», «Беларусбанка», Нацбанка, «Белагропромбанка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».