Санкции Канады против белорусских банков ударили по клиентам «Приорбанка»
- 13.04.2023, 8:22
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Денежные средства могут быть заморожены.
«Приорбанк» с 12 апреля прекратил прием платежных поручений в адрес канадских банков. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения. Решение связано с санкциями правительства Канады в отношении «Приорбанка».
«Во избежание заморозки денежных средств с 12 апреля 2023 года «Приорбанк» прекращает прием платежных поручений в адрес банков Канады. Клиентам, ожидающим поступления из Канады в «Приорбанк», рекомендуем провести переговоры с контрагентами с целью зачисления переводов на счета в иные банки», — говорится в сообщении банка.
Напомним, Канада ввела санкции против «Приорбанка», «Белвнешэкономбанка», «БПС-Сбербанка», «ВТБ Банка», «Белгазпромбанка», «Статусбанка», «Беларусбанка», Нацбанка, «Белагропромбанка».