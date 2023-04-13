Bloomberg: Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича 13.04.2023, 8:29

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Эван Гершкович

Инициатива исходила от высокопоставленных лиц в российских спецслужбах.

Президент РФ Владимир Путин лично одобрил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские власти обвинили в шпионаже, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, инициатива арестовать американского журналиста исходила от высокопоставленных лиц в российских спецслужбах. Решение Путина пойти на арест иностранного корреспондента впервые почти за 40 лет отражает растущее влияние сторонников жесткой линии в Кремле, которые настаивают на углублении противостояния с Вашингтоном, отмечают собеседники агентства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это было не решение президента, а «прерогатива спецслужб». «Они делали свою работу», — сказал кремлевский чиновник, который в день ареста говорил, что Гершковича «взяли с поличным».

«Решение Путина должно быть тревожным звонком не только для США, но и для всего Запада», — отмечает президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова. По ее мнению, Путин считает, что возврата к стабильным и надежным отношениям с западными странами нет.

31-летний журналист WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и отправлен в Лефортово. Его обвинили в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Как утверждает ФСБ, журналист «по заданию американской стороны» собирал данные о работе российского ВПК. Гершкович стал первым иностранным журналистом, которого арестовали в России с 1986 года.

Президент США Джо Байден ранее потребовал освободить Гершковича, а во время разговора с семьей журналиста отметил, что «правительство делает все, что в его силах, чтобы вернуть его домой как можно быстрее».

Госдеп заявил о незаконном задержании журналиста. Такой статус позволяет американскому внешнеполитическому ведомству вести переговоры об освобождении Гершковича, в том числе через обмен.

Россия настаивала на включении в предыдущие обмены заключенными Владислава Клюшина, который в феврале этого года был признан виновным в инсайдерской торговле и взломе серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года в США, отмечает Bloomberg.

В 2022 году Россия и США дважды обменялись пленными. В декабре в США вернулась звезда WNBA Бритни Гринер, а в Россию — торговец оружием Виктор Бут.

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