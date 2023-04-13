В Беларусь хотят поставлять иранские авто: что не так с этой идеей? 2 13.04.2023, 9:01

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Авантюрный замысел наткнулся на «подводные камни».

Около месяца назад СМИ облетела новость, что Иран в ближайшие три года якобы поставит в Беларусь 45 тысяч автомобилей. «Салідарнасць» перечисляет препятствия, по которым эта идея вряд ли будет реализована.

Сколько на самом деле иранских авто хотят поставить в Беларусь?

Об объеме в 45 тысяч автомобилей СМИ сообщили со ссылкой на заявление иранского министра промышленности, которое было распространено информационным агентством IRNA.

Цифра выглядит фантастической с учетом того, что в Беларуси ежегодно продается до 15 тысяч новых авто, на первом месте среди которых – китайский Geely, собираемый в нашей стране.

Но затем директор СООО «Лаки Кэренси» (компании, которая собирается поставлять иранские авто) Сергей Вачинский пояснил Tochka.by: «Конечно, основной объем будет поставляться на российский рынок». По его словам, реальный объем поставок в Беларусь в первый год может составить около 500 автомобилей.

Какие вопросы возникли насчет поставщиков?

Сначала в СМИ появилась информация, что импортировать иранские авто в Беларусь и Россию будет белорусская компания «Лаки Кэренси». Но затем выяснилось, что импортировать те же модели планирует российская «Бест-Моторс». Ее представители заявили об аналогичных планах – также поставить десятки тысяч авто.

Еще бросается в глаза, что две названные компании зарегистрированы совсем недавно, поэтому возникают вопросы о серьезности их амбиций. После нападения на Украину многие автомобильные бренды ушли с российского и белорусского рынков – видимо, у предпринимателей появилось желание занять освободившиеся ниши. Однако четких ответов о поставках иранских авто пока нет.

Представители «Бест-Моторс» на недавней пресс-конференции заявили, что продавать машины иранского производителя Saipa будут по цене от 13 тысяч долларов, а доставлять машины планируется через Азербайджан автовозами.

Директор «Лаки Кэренси» Сергей Вачинский, в свою очередь, заявил, что поскольку власти Ирана и Азербайджана находятся в конфликте, такая идея не может быть реализована. Он назвал другой вариант доставки: из Ирана в Россию по Каспийскому морю. По его предварительным подсчетам, в таком случае цены на авто будут начинаться минимум с 15 тысяч долларов.

В любом случае понятно, что две компании еще очень сильно далеки от реализации идеи по поставкам иранских авто. При этом в Беларуси и России уже намекают на планы по локализации производства: об этом, в частности, сказал посол Ирана в Беларуси Саид Яри.

Что эксперты говорят о моделях иранских авто, которые собираются поставлять в Беларусь и Россию?

Компания Saipa – второй по величине производитель автомобилей в Иране (в стране в основном выпускают сильно устаревшие модели французских производителей, которые ушли из Ирана из-за санкций).

Поставлять в Беларусь собираются пока две бюджетные модели – хэтчбек Quick и седан Shahin. Что о них говорят автомобильные эксперты?

– Эти иранские машины недалеко ушли от «Лады Калины», ведь в основе тут разработки, уходящие корнями еще в 80-е годы, а дизайн напоминает стилистику 90-х, — отмечают эксперты Авто Mail.ru.

– На фоне моделей АвтоВАЗа, с которыми в первую очередь предстоит конкурировать «Сайпам» стоимостью, как ожидается, от 1 до 1,7 млн российских рублей, иранские новинки не выглядят так уж привлекательно. В основе Saipa Shanin и Quik лежат не самые современные платформы Toyota и Kia, – сказали эксперты «Российской газете».

А вот мнение обозревателя Игоря Моржаретто: «Модель Quik — на заднем сиденье совсем тесно, да и багажник маленький… Остается вопрос качества. А это покажет только эксплуатация в нашем климате — хотя бы в течение двух-трех лет. Ведь в большинстве районов Ирана даже зимой температура ниже +10 градусов почти никогда не опускается, а значит, нет ни снега, ни грязи… и никаких реагентов.

При этом мы встречаем совершенно незнакомый нам бренд, рассчитанный, как я понимаю, на небогатого и не очень требовательного потребителя… Захотят ли покупать за эти деньги автомобили неизвестной марки, с непонятной стоимостью обслуживания, надежностью, остаточной стоимостью? Боюсь, спрос очень большим не будет».

Напомним, в прошлом в Беларуси пытались производить иранский автомобиль «Саманд» (его выпускал другой производитель – Iran Khodro). Идея провалилась, поскольку, как отмечал тогдашний вице-премьер Владимир Семашко, «и цена слишком высокая для такого класса автомобилей, и модель устаревшая».

Как видим, теперь в нашей стране пытаются зайти на второй круг, хотя вполне очевидно, что у новой идеи почти нет перспектив. Жаль только белорусских граждан, которые вместо качественных и недорогих европейских автомобилей из-за политики властей вынуждены присматриваться к устаревшим аналогам.

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