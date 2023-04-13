ФСБ России назвала «соучастника» ликвидации Татарского 13.04.2023, 10:25

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Он якобы передал бюст пропагандиста Дарье Треповой.

ФСБ России и Следственный комитет назвали имя соучастника убийства военкора Владлена Татарского (М. Фомина). Речь идет о человеке, передавшем бюст со спрятанным взрывным устройством ранее задержанной Дарье Треповой, которая преподнесла его Татарскому.

В ФСБ РФ утверждают, что это якобы был гражданин Украины Юрий Денисов. В феврале он прибыл в Россию из Латвии, а затем в Москве и области собирал сведения о жизни Татарского. Денисов якобы через сервис экспресс-доставке передал Треповой статуэтку, которую она и подарила Татарскому. После взрыва 3 апреля Денисов, по версии ФСБ, вылетел из России в Турцию через Армению, пишет ТАСС.

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