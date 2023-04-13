Биологи обнаружили у осьминогов аналог «отпечатков пальцев» 13.04.2023, 10:45

Отличительный знак находится на шкуре.

Особей малого полосатого тихоокеанского осьминога можно идентифицировать по уникальному узору на шкуре. Статья об этом опубликована в Plos One.

Octopus chierchiae — это небольшой осьминог, обитающий на центральном тихоокеанском побережье Америки, чаще всего в Центральной Америке, но периодически встречается до самой Калифорнии. Многие подробности о его жизни и роли в экологии до сих пор неизвестны. Для устранения этого пробела необходимо проводить длительные наблюдения, причем столь чувствительных животных настоятельно не рекомендуется извлекать из воды для осмотра.

После фотографического документирования физического развития 25 осьминогов после вылупления Бенджамин Лю и его коллеги пришли к выводу, что у O. chierchiae формируются индивидуально уникальные конфигурации полос, которые остаются постоянными на протяжении всей их жизни. Кроме того, используя фотографии животных, содержащихся в неволе, авторы показали, что неподготовленные добровольцы могут точно определить, изображен ли на паре изображений один и тот же осьминог или два разных.

Эти результаты показывают, что выращенных в лаборатории особей можно идентифицировать по фотографиям, сделанным в разные периоды их жизни, что позволяет предположить, что диких особей также можно распознавать и наблюдать в длительных полевых исследованиях. Таким образом можно будет решить проблему идентификации обнаруженного в море осьминога без физического контакта с ним.

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