СМИ: Витебский прокурор держал в рабстве девочек-подростков 13.04.2023, 10:57

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Несовершеннолетних «дарили» высокопоставленным сотрудникам КГБ, МВД и Генпрокуратуры.

Журналисты «Альянса расследователей Беларуси» опубликовали ранее неизвестный приговор суда в отношении экс-начальника отдела Витебской областной прокуратуры Александра Ильина. Его еще в 2013 году признали виновным в создании преступной группы, изнасилованиях и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, их похищениях и истязаниях. Дело рассматривал Военный суд в закрытом режиме. И не зря: как следует из приговора, Ильин «поставлял» несовершеннолетних девочек своим знакомым, в том числе сотрудникам милиции, прокуратуры и КГБ. Все они остались лишь свидетелями, а сам Ильин получил только 16 лет лишения свободы.

Предупреждаем: мы лишь кратко изложили подробности преступлений против несовершеннолетних, тем не менее они могут шокировать.

В октябре 2022 года 53-летний Александр Ильин умер в шкловской исправительной колонии № 17. «Альянс расследователей Беларуси» узнал об этом, так как следит за этой ИК с момента гибели там политзаключенного Витольда Ашурка. В группе родственников осужденных рассказали слухи о том, что Ильин покончил с собой: якобы «не выдержал позора» из-за того, что его, выражаясь тюремным языком, «опустили». Необычным было и то, что экс-прокурор был в шкловской колонии, а не в бобруйской, где обычно отбывают наказание бывшие силовики, чиновники и бизнесмены.

Журналисты провели расследование совместно с «Киберпартизанами» и выяснили подробности дела экс-прокурора. Приговор с закрытого суда журналистам передали «Киберпартизаны».

«Заводил девочек в кафе, угощал сладостями, а потом насиловал»

Об уголовном деле против экс-начальника отдела Витебской областной прокуратуры было известно еще в конце нулевых. Александра Ильина тогда объявили в розыск, чтобы предъявить обвинение в изнасилованиях, похищении людей и связях с преступным миром.

— Подозреваемый совращал малолетних девочек, самой старшей из которых не было и 15, — говорили в 2009 году «Комсомольской правде» в ГУБОПиК.

Согласно тому сообщению, первой Ильин совратил 17-летнюю девушку, а затем вовлек ее в поиск для него других жертв-школьниц. «Обычно он заводил девочек в кафе, угощал сладостями, а потом насиловал. Уже установлено около 10 подобных эпизодов», — говорилось в публикации.

К тому времени эту девушку уже осудили на 8,5 года лишения свободы, также перед судом предстал водитель Ильина и еще один фигурант. А вот самого Ильина разыскивали — в Генпрокуратуре говорили, что он, предположительно, находится на территории России. Именно там он позже был задержан.

Больше десяти жертв, в том числе 12-летние

В 59-страничном приговоре суда преступления Ильина описаны подробно, но в максимально корректных формулировках, которые, однако, дают довольно полную картину происходившего. Мы кратко перескажем суть.

Согласно приговору, Ильин летом 2002 года вовлек несовершеннолетнюю А.Б. (которую перед тем совратил) и Гулидова А.А. (судя по всему, его водителя) в преступную группу. Они совращали несовершеннолетних и даже малолетних (до 14 лет) девочек, ввергали их в сексуальное рабство, занятие проституцией, обогащаясь на этом. Ильин извращенно насиловал девочек сам и предоставлял их для сексуальной эксплуатации другим лицам. Первоначально он действовал подкупом и уговорами, если не работало — в ход шли угрозы, похищения, избиения и истязания.

Несовершеннолетняя соучастница А.Б. находила для Ильина новых жертв, затем вместе с ним любыми способами (шантажом, подкупом, угрозами, спаиванием алкоголем, запугиваниями и насилием) склоняла их к сексуальным действиям и сношениям. Она же была «менеджером» группы, вела переговоры с «клиентами», договариваясь о предоставлении девочек для секс-услуг, времени, месте и стоимости, сопровождала жертв на место, забирала деньги и отдавала Ильину. При этом ее саму Ильин тоже насиловал и избивал, когда был ею недоволен.

Гулидов занимался перевозкой девочек-жертв для их доставки по разным адресам как в Беларуси, так и в Москве: с определенного момента Ильин стал поставлять своих жертв «на экспорт».

Всего Ильин и его подельники в период с лета 2002 года по декабрь 2005 года совратили, склонили к половым сношениям и иным действиям сексуального характера с Ильиным и иными лицами, вовлекли в занятие проституцией больше десяти заведомо несовершеннолетних девочек, среди которых были и 12-летние.

Витебск, Полоцк и сельские базы отдыха

В приговоре перечислены места в Витебске и Витебской области, где Ильин и его сообщники совершали преступления. Это неоднократно происходило в различных арендованных квартирах, как правило на Московском проспекте, а также в:

сауне ЗАО «Отель Эридан» по ул. Советской, 21;

оздоровительном комплексе завода дренажных труб ОАО «Керамика» по ул. Гагарина, 173;

административном здании ОАО «Элсан» по Московскому проспекту, 120;

сауне базы отдыха «Лётцы» РУП «Витебскэнерго» в д. Малые Лётцы Витебского района;

бане загородной базы РУП «Витебскэнерго» в д. Добромысли Лиозненского района;

базе отдыха ЧУПТП «Мона-авто» на берегу озера Суя в д. Плусы Полоцкого района;

бане ЧУППП «Видео-арт» по ул. Ефросиньи Полоцкой, 29 в Полоцке;

банном комплексе и сауне УП областной коммунальной собственности «База отдыха «Крупенино» в д. Крупенино Бешенковичского района.

Позже Ильин стал отправлять несовершеннолетних девочек для таких услуг в Москву на собственной машине с Гулидовым. А в 2004 году он вместе со своей сообщницей, еще не достигшей 18 лет, переехал в Москву и продолжал свою деятельность там. Некоторых жертв возили даже в Сочи.

«Среди них были сотрудники правоохранительных органов»

«Вдвоем с Ильиным она также познакомилась с … и … . С другими девушками Ильин знакомился сам либо через знакомых ему девушек. Некоторые из указанных девушек, а также приходившие в арендованные Ильиным квартиры … и вступали с ним в интимные отношения за деньги. С этими же вовлеченными в проституцию девушками Ильин вывозил ее в различные сауны, бани и базы отдыха, организовывал встречи в других местах, где они по требованию последнего оказывали сексуальные услуги ему и его знакомым, среди которых были сотрудники правоохранительных органов», — описываются показания А.Б., жертвы-соучастницы.

«Потерпевшая пояснила, что среди знакомых Ильина, которым она по его требованию неоднократно оказывала сексуальные услуги в различных банях и саунах, базах отдыха в Витебске и Витебской области, были сотрудники правоохранительных органов и предприниматели», — из показаний другой жертвы.

Одна из девочек взяла у Ильина в долг 100 долларов. За это он больше десяти раз заставил ее ездить в разные бани и сауны и оказывать сексуальные услуги знакомым Ильина в счет возврата долга. В сентябре 2003 года эту же девочку на съемной квартире «подарили» для секс-услуг некоему Борису Соколову на праздновании его дня рождения.

Ильин много раз ради личной выгоды устраивал для своих знакомых такие «спецмероприятия», где принуждал несовершеннолетних девушек развлекать его знакомых и оказывать им сексуальные услуги.

Борис Соколов — лишь одно из имен тех, кто, как установило следствие, сексуально использовал несовершеннолетних девочек, которых поставлял Ильин. Соколов тогда был полковником милиции, начальником УБЭП УВД Витебского облисполкома. Позже он получил повышение и стал замначальника ГУБЭП МВД (его начальником тогда был Андрей Паршин — он в 2020-м возглавил ГУБОПиК после Николая Карпенкова и был снят с должности после того, как выстрелил в ногу подростку в ЖК «Каскад»).

Кроме Соколова, в приговоре фигурируют другие: Игорь Новицкий — как сообщает «Альянс расследователей Беларуси», он тогда был полковником, начальником КГБ в Полоцке; сотрудники прокуратуры Витебской области Лесковец (первый зампрокурора) и Яцук (начальник отдела); бизнесмен Владимир Захаров, еще один бизнесмен Легчилин, некто Шиндиков.

Все эти люди, как следует из приговора, были лишь допрошены в качестве свидетелей. Их не судили, они находятся на свободе. Кроме того, журналисты утверждают со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия, что одна из жертв на допросе сообщала о наличии среди «клиентов» Ильина высокопоставленного сотрудника прокуратуры из Минска и описала его характерную внешность, но подозреваемым этот человек тоже не стал.

Приговор — 17 лет, но срок «скостили»

Согласно материалам дела, преступная деятельность Ильина продолжалась по декабрь 2005 года, а в розыск его объявили только 29 июня 2007-го, когда он скрылся от следствия. Задержали его 3 декабря 2009-го в Краснодаре.

Александр Ильин был признан виновным в преступлениях по восьми статьям:

ст. 154 (Истязание заведомо несовершеннолетних);

ст. 166 (Изнасилование заведомо несовершеннолетних);

ст. 167 (Совершение действий сексуального характера вопреки воле потерпевшей, после совершения изнасилования, группой лиц, с применением насилия, повторно, в отношении заведомо малолетней);

ст. 168 (Половое сношение и действия сексуального характера с лицами, заведомо не достигшими шестнадцатилетнего возраста);

ст. 171 (Использовании занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего, сопряженном с вывозом за пределы государства для занятия проституцией, совершенном организованной группой);

ст. 172 (Вовлечении заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, уговоров, с применением насилия и с угрозой его применения, связанном с вовлечением несовершеннолетнего в организованную группу, в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений);

ст. 173 (Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение);

ст. 182 (Похищение человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего, организованной группой, сопровождавшемся мучениями и истязанием).

Фрагменты судебного приговора экс-сотруднику прокуратуры Витебской области Александру Ильину. Источник: “Альянс расследователей Беларуси”

Фрагменты судебного приговора экс-сотруднику прокуратуры Витебской области Александру Ильину. Источник: «Альянс расследователей Беларуси»

Экс-прокурора приговорили к 17 годам лишения свободы. Но позже из обвинения в связи с истечением срока давности исключили статьи 154, 168, 173 УК и общий срок уменьшили на год — осталось 16 лет. Наказание было предписано отбывать в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также у Ильина конфисковали все имущество, но вот права занимать определенные должности после освобождения не лишали.

На момент смерти Ильина в колонии ему оставалось сидеть меньше трех лет.

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