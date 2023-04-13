Лукашисты испугались «боевых дружин» из Польши 4 13.04.2023, 12:23

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Глаз озвучил фантазии белорусского МИД.

Сотрудники российского информагентства попросили офпреда белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза прокомментировать заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого, который сказал, что американская сторона пообещала разместить на польской территории несколько тысяч солдат в дополнение к тем, которые уже находятся в стране.

На это Анатолий Глаз ответил, что самым серьезным образом опасается «агрессивных действий польского руководства».

«Финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины…, проводят активную милитаризацию. Это ведь очевидные и всем известные факты», — сказал Глаз.

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