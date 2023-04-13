США не разрешили спецсамолету Лаврова прилететь на заседание Совбеза ООН

США не разрешили спецсамолету Лаврова прилететь на заседание Совбеза ООН8
- 13.04.2023, 13:03
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Также делегация РФ не получила визы.
США не выдали визы российской делегации, а также разрешение на прибытие спецсамолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который должен вести заседание Совбеза ООН, где в этом месяце председательствует страна-агрессор.
Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, еще в конце марта в посольство США в Москве был направлен запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов. Но до сих пор не выдано ни одного разрешения на въезд.
Посол страны-агрессора также утверждает, что в американском посольстве отменили встречу для рассмотрения заявок на визы российским пропагандистам без объяснения причины.
«Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни», — заявил Антонов.