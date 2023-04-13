США не разрешили спецсамолету Лаврова прилететь на заседание Совбеза ООН 8 13.04.2023, 13:03

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Также делегация РФ не получила визы.

США не выдали визы российской делегации, а также разрешение на прибытие спецсамолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который должен вести заседание Совбеза ООН, где в этом месяце председательствует страна-агрессор.

Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, еще в конце марта в посольство США в Москве был направлен запрос по оформлению виз для российской делегации и журналистов. Но до сих пор не выдано ни одного разрешения на въезд.

Посол страны-агрессора также утверждает, что в американском посольстве отменили встречу для рассмотрения заявок на визы российским пропагандистам без объяснения причины.

«Никакой определенности так и нет, хотя до мероприятия остались считанные дни», — заявил Антонов.

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