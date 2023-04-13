России предрекли сокращение населения на 80 миллионов человек 7 13.04.2023, 13:14

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Это уровень первой половины XIX века.

Спираль демографической катастрофы продолжает раскручиваться в России на фоне массовой мобилизации, эмиграции и сокращения рождаемости.

В негативном сценарии, без притока мигрантов, численность постоянного населения РФ к концу XXI века сократится на 80 миллионов человек, следует из прогнозов экспертов Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин и Мария Винник, пишет The Moscow Times.

По оценкам демографов, в результате естественной убыли и эмиграции страна ежегодно будет терять от 390 тысяч (в «среднем» сценарии) до 1,1 миллиона человек (в «низком сценарии»).

В результате число проживающих в России к 2100 году может опуститься до 67,4 миллиона человек - уровня первой половины XIX века, который ниже текущего населения таких стран, как Таиланд (69,6 млн человек), Франция (68,9 млн) или Танзания (67,9 млн).

Война в Украине, которая, по западным данным, обернулась 200-тысячными потерями для армии и спровоцировала бегство из страны до 1 миллиона граждан, неизбежно отразится на демографических процессах, предупреждают эксперты: естественная убыль населения ускорится, а масштабы эмиграции - увеличатся.

Чтобы компенсировать эти процессы, стране нужен ежегодный приток мигрантов от сотен тысяч до миллиона человек, который, впрочем, «невозможен», предупреждают демографы. В результате даже в самом благоприятном сценарии - с увеличением коэффициента рождаемости до с 1,4 до 2,5 детей на одну женщину и ростом продолжительности жизни до 85-90 лет - население России продолжит сокращаться (133 млн человек в 2070 году).

Миграционный прирост с 2018 года перестал покрывать естественную убыль населения в России: за пять лет его численность сократилась на 1,9 миллиона человек. Демографическую картину «на бумаге», впрочем, исправила перепись 2021 года, по итогам которой Росстат «увеличил» численность населения до 147 млн человек, де-факто «отменив» все негативные цифры, которые фиксировал после аннексии Крыма.

Перепись, проходившая без подомовых обходов, добавила к населению России от 1,5 до 2 млн «мертвых душ», оценивает демограф из московского Института Гайдара Игорь Ефремов. «Судя по всему, это неисправленные ошибки и очевидно завышенные данные», - говорит он.

Демограф Алексей Ракша утверждает, что масштаб «приписок» еще выше - до 5,5 миллиона человек. Реальную численность постоянного населения России он оценивает в 140-141 млн.

И хотя власти вплоть до президента требуют остановить вымирание страны и выделяют 4 трлн российских рублей из бюджета на нацпроект «Демография», уровень рождаемости в России продолжает падать. По итогам 2022 года в относительном выражении - 9,7 детей на 100 тысяч населения - он стал самым низким с 2001 года.

И это не предел, солидарны демографы: «дно» рождаемости, установленное в 1990е, будет пробито уже в этом году. Ефремов прогнозирует, что число родившихся детей снизится до 1,2 млн - минимума со Второй мировой войны.

По оценке Ракши, число рождений будет «рекордно низким примерно за 200 лет». «В начале XIX века, в 1943, в 1999 годах родилось, а в нынешнем, 2023 году, скорее всего, родится примерно одинаковое число детей – 1,2 с небольшим миллиона», - поясняет демограф.

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