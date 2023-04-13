Bloomberg: Решение ОПЕК+ подорвет поток российской нефти в Индию 13.04.2023, 13:45

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фото: reuters

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Стремление ОПЕК и ее союзников повысить цены на нефть приводит к росту цен на российскую нефть, что вызывает обеспокоенность индийских банков по поводу того, что грузы могут превысить ограничение в 60 долларов за баррель.

Государственный банк Индии и Банк Барода (Bank of Baroda) проинформировали нефтеперерабатывающие заводы, что они не будут осуществлять платежи за нефть, купленную сверх установленного лимита (так называемый нефтяной потолок), передает Bloomberg.

Заявление об этом сделал руководитель нефтеперерабатывающего завода, участвовавший в поиске финансирования для закупок российской нефти компанией, попросивший не называть его имени, поскольку он не уполномочен говорить публично.

По словам руководителей, банки в Индии внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем разрешить расходы на доставку и логистику. Представители Государственного банка Индии и Bank of Baroda не сразу ответили на запросы о комментариях.

Торговля сырой нефтью выше установленного лимита может привести к сокращению количества танкеров, желающих перевозить грузы, что ограничит российские потоки в Индию, считает Серена Хуанг, аналитик Vortexa Ltd. Меньший флот также повысит стоимость фрахта и сделает экономику этого бизнеса менее привлекательной.

Индия наряду с Китаем стала ключевым покупателем российской нефти после того, как большинство других стран отказались от ее поставок после вторжения РФ в Украину. Индия воспользовалась более дешевыми баррелями, закупив рекордные объемы и подняв РФ до своего главного поставщика после Ирака и Саудовской Аравии.

В то время как Индия импортирует российскую нефть на условиях доставки с учетом логистики и других затрат, банки требуют подробностей о так называемых свободных ценах на борту, чтобы убедиться, что они не превышают 60 долларов за баррель. Этот уровень освобождает их от санкций Европейского союза, которые запрещают использование судоходства, банковских операций и услуг страхования от членов сообщества в случае превышения «потолка».

Россия по-прежнему может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если не будет пользоваться услугами и судами G-7 и ЕС, хотя это дает меньше возможностей.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ всколыхнула рынки после объявления о неожиданном сокращении добычи. Brent, международный эталон, вырос на 8% после этого движения, торгуясь выше 87 долларов за баррель в четверг.

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если эталонная цена поднимется выше 95 долларов за баррель, это приведет к тому, что цены на нефть от производителя ОПЕК+ превысят предельный уровень, сказал руководитель нефтеперерабатывающего завода. Другой руководитель нефтеперерабатывающего завода в Мумбаи сказал, что компании могут обратиться к другим индийским банкам, у которых мало зарубежных операций и которые готовы обрабатывать платежи, не опасаясь вызвать гнев США.

Рост цен на нефть может осложнить подписание долгосрочных контрактов на поставку с российскими поставщиками.

Indian Oil Corp., крупнейшая в стране государственная нефтеперерабатывающая компания, уже подписала соглашение с ПАО «Роснефть», но другим более мелким переработчикам трудно вести переговоры по контрактам.

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