«Горы тел»: «вагнеровцы» попали под перекрестный огонь ВСУ 1 13.04.2023, 14:24

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Наемников бросают в бой по сути с голыми руками.

Журналисты записали интервью с бывшими заключенными из России, попавшими в плен ВСУ. Двое были завербованы группой «Вагнер», трое – Минобороны РФ.

В интервью «Донбасс. Реалии» один из пленных рассказал, что просидел почти 15 лет за кражи и угон авто. Второй экс-заключенный из Ростовской области тоже говорит, что был за решеткой за кражу, у него был срок 6 лет, не досидел 4.

Третий попавший в плен - Эдуард из Костромы, он отбывал срок за кражу машин. А Олег из Дальнего Востока попал в тюрьму из-за того, что убил наркоторговца.

«Родился в городе Донецк, в 2020 году меня осудили, отбывал наказание в Челябинской области. В октябре к нам приехал Евгений Пригожин, провел беседу с осужденными. Он объяснил, что интересы РФ и русского народа на Донбассе «ущемлены», предложил участвовать в «СВО». Взамен пообещал помилование, зарплату - 220 человек у нас согласились», — делится один из пленных.

По его словам, в ходе собеседования какая-то часть «отсеялась», на войну в Украину поехали 120 человек.

Как признается один из экс-зэков, им выдали форму, привезли в Луганск, но там все оказалось по-другому, нежели им обещали. Их сразу перебросили на «передок».

Некоторые все же рассказывают, что подготовка была - по словам одних пленных, она длилась полтора месяца, их обучали штурмовым действиям; другие говорят, что их готовили к боям всего лишь две недели. Оккупанты не называют ни имен командиров, ни инструкторов.

«Мы пошли на штурм позиций ВСУ, попали под перекрестный огонь, группу уничтожили, командира ранили, я оказался в плену», — признается один из «вагнеровцев».

Второй захватчик говорит, что их отправили с автоматами на штурм, у некоторых было по 6 магазинов, у некоторых даже неполных. У них, по его словам, не было ни раций, ни каких-либо других гаджетов.

«Из 12, наверное, нас 6 выжило. О троих мы вообще ничего не знаем», — вспоминает оккупант.

«Я в ЧВК «Вагнер» служу, там не то, что десятки, это сотни трупов, это тысячи трупов... Ты идешь, ползешь по ком-то, он только что человеком был. У меня из группы 8 человек погибших, а группа всего 10 человек, вот представьте масштаб», — говорит «вагнеровец».

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