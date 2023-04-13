Джо Байден решил объехать все уголки Ирландии, где жили его предки 10 13.04.2023, 14:28

2,162

Фото: ЕРА

Президент США заявил, что его визит в эту страну «похож на возвращение домой».

Отдавая дань уважения своим ирландским предкам, президент США Джо Байден посетил их родное графство в Ирландии, где его приветствовали тысячи людей, сообщает BBC.

Президент выступил с речью в пабе в графстве Лауд, в которой сказал, что поездка в места, откуда его прапрадед уехал в Америку, «похожа на возвращение домой».

Байден находится с трехдневным визитом в Ирландской Республике. Накануне он посетил и Северную Ирландию, чтобы отметить 25 лет со дня заключения Соглашения Страстной пятницы, в значительной степени положившего конец многолетнему межобщинному насилию.

В аэропорту Дублина президента встретил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Затем Байден отправился на встречу с дальними родственниками на полуострове Кули и в деревне Карлингфорд в графстве Лауд на восточном побережье Ирландии.

К прибытию президентского кортежа на набережной в Карлингфорде выстроились толпы людей.

В городе Дандолк встречать президента собрались более 5 тысяч человек, Байдена приветствовали криками «Добро пожаловать домой, Джо».

Байден сказал, что ирландцы - «единственные, на мой взгляд, люди в мире, которые с ностальгией смотрят в будущее».

«Это потому, что, по моему опыту, надежда - это то, что бьется в сердце всех людей и особенно в сердцах ирландцев», - добавил он.

Президент посетил магазинчик в Дандолке, принадлежащий Джерому Макатиру, где приобрел немного сладостей - лимонные безе и шоколадные эклеры.

Байден также посетил кафе, где встретился с персоналом, а затем выступил в местном пабе «Виндзор»,

Ранее Байден посетил Белфаст, где призвал политиков возобновить работу местного правительства в Стормонте, которое перестало функционировать более года назад.

Выступая в Ольстерском университете, он высоко оценил «огромный прогресс», достигнутый с момента подписания Соглашения Страстной пятницы в 1998 году.

Президент Байден часто вспоминает о своих ирландских корнях. Он обещал посетить страну во время своего президентского срока.

Американский генеалог, исследовавший родословную президента, подсчитал, что он «примерно на пять восьмых» ирландец.

Его прапрадед по материнской линии Оуэн Финнеган покинул Карлингфорд в графстве Лауд в конце 1840-х годов и отправился в Америку.

Среди его прадедов был и Эдвард Бльюитт, который, спасаясь от свирепствовавшего в Ирландии голода, вызванного неурожаем картофеля, в 1850 году эмигрировал в США из города Баллина на западном побережье графства Мэйо. Он поселился в Скрэнтоне в штате Пенсильвания. Там впоследствии родился сам Джо Байден.

В своей речи в Дандолке Байден сказал, что его предки покинули Ирландию примерно в то же время, что и прапрапрадед бывшего президента США Барака Обамы Фалмут Кирни, который был родом из Манигалла в графстве Оффали.

«Они и мечтать не могли, что их правнуки станут президентами Соединенных Штатов», - сказал он.

Байдену организовали экскурсию по замку Карлингфорд, его сопровождал вице-премьер Ирландии Майкл Мартин.

В ближайшие дни Байден выступит в ирландском парламенте и встретится с другими родственниками в Баллине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».