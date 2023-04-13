Белорусский пограничник нарушил государственную границу Литвы 6 13.04.2023, 14:44

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Инцидент был зафиксирован с помощью камеры видеонаблюдения.

Служба охраны государственной границы Литвы обвинила белорусских пограничников в нарушении границы. Инцидент был зафиксирован с помощью видеонаблюдения во второй половине дня в среду в Швенченском районе.

Как сообщили в литовской службе, пограничники наблюдали за белорусским патрулем в составе пяти человек. Они шли вдоль границы по территории Беларуси. Один из пограничников ненадолго зашел на литовскую территорию на расстояние около одного метра и без остановки вернулся на территорию Беларуси. В дальнейшем патруль продолжил движение по белорусской стороне.

«В связи с незаконным пересечением государственной границы в отделении пограничной полиции Вильнюса начато досудебное расследование», — говорится в сообщении.

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