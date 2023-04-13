На пороховом заводе в Казани прогремел мощный взрыв 2 13.04.2023, 15:12

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Россияне проводили испытания, но что-то «пошло не так».

На пороховом заводе в российской Казани на территории Института химических продуктов произошел взрыв. Выяснилось, что это по непонятной причине сдетонировал макет снаряда, который по всем расчетам взорваться не должен был, сообщает Baza.

В результате 56-летний сотрудник предприятия, который нес этот макет в здание баллистических испытаний, получил тяжелую травму правой руки - ампутацию кисти.

Сообщается, что в данный момент мужчина, которому взрывом оторвало кисть, находится в больнице. Он потерял много крови.

Также СМИ пишут, что руководство порохового завода в Казани пытается выяснить, почему пороховой заряд, который использовался в макете для замера скорости, вдруг сдетонировал.

Журналисты пишут, что правоохранительные органы могут открыть уголовное производство в связи со взрывом на пороховом заводе

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