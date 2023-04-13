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Мобильный оператор А1 получил предупреждение Мининформа

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  • 13.04.2023, 19:08
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Мобильный оператор А1 получил предупреждение Мининформа

Причиной стала трансляция оператором канала Setanta Sports.

Министерство информации Беларуси вынесло письменное предупреждение оператору мобильной связи А1, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной стало распространение оператором телевезионных СМИ - канала Setanta Sports на площадке видеосервиса voka.tv. Предупреждение Мининформа в адрес А1 было вынесено 13 апреля. Нарушение выявили во время мониторинга информации, размещенной на ресурсе.

- Разрешение Мининформа на распространение данной продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь в настоящее время отсутствует, - подчеркнули в пресс-службе.

В итоге компания А1 получила предписание об устранении допущенного нарушения в установленном законодательством порядке.

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