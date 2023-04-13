Видеофакт: исторический пуск двух ракет «Нептун», потопивших российский крейсер «Москва» 3 13.04.2023, 19:43

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Ровно год назад ВСУ ударили по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ.

13 апреля 2022 года в 14.10 расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 «Нептун» ВСУ совершил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру «Москва».

Об этом рассказал на своей странице в Facebook главный редактор украинского издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Историческое видео величайшей морской победы после Второй мировой войны. Ровно один год назад, 13 апреля 2022, в 14.10, расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 Нептун Вооруженных сил Украины осуществил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва". В 14:17 две ракеты поразили крейсер. «Москва» загорелась. Вечером экипаж крейсера покинул корабль и прекратил борьбу за живучесть, во время буксировки крейсера утром 14 апреля крейсер «Москва «, почти 12 тысяч тонн массой, с комплексом ракетного вооружения, затонул. Блестящий успех украинских воинов и инженерный подвиг конструкторского бюро «Луч» и его руководителя Олега Коростелева», - рассказал украинский журналист.

Как сообщал Charter97.org, президент Украины Владимир Зеленский сделал день уничтожения «Москвы» профессиональным праздником украинских производителей оружия.

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