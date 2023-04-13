Россияне установили рекорд по покупкам недвижимости в Грузии 13.04.2023, 20:11

Белорусы попали в топ-10.

Россияне заняли первое место среди иностранцев по количеству приобретенного жилья в Грузии. Всего за 2022 год они купили в этой стране 6062 квартиры, пишет Bm.ge со ссылкой на Министерство юстиции республики.

В общей сложности за год иностранцам было продано 15 000 единиц жилья, то есть доля россиян составила более 40%. Помимо этого еще 2187 квартир были куплены гражданами РФ в первом квартале 2023 года.

Второе место занял Израиль. Граждане этой страны за 2022 год приобрели в Грузии 1892 квартиры. Третья строчка досталась Украине (1321 квартира). Также в десятку стран, чьи граждане чаще всего покупали в Грузии жилую недвижимость, вошли Иран, Турция, Беларусь (164 квартиры), Германия, США, Казахстан и Армения.

Грузия стала одним из самых популярных направлений для эмиграции и релокации россиян после начала войны в Украине. Когда же президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, на единственном наземном контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» возникли очереди из десятков тысяч желающих покинуть страну. За день границу пересекали порядка 10 тысяч машин. По данным МВД Грузии, в 2022 году в республику въехали 1,46 млн россиян. Президент Саломе Зурабишвили говорила, что как минимум 100 000 остались жить в стране. 3300 получили грузинское гражданство, сообщал Минюст.

В Национальной службы статистики рассказали, что за этот же период россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 000 предприятий и еще 5332 — в первом квартале 2023 года. По данным Нацбанка республики, с 23 февраля по 31 декабря 2022 года граждане РФ открыли в Грузии порядка 110 тысяч банковских счетов. А денежные переводы россиян выросли в пять раз, до $2 млрд. Это почти половина всего притока капитала в Грузию — общий объем переводов из разных стран составил более $4,3 млрд.

Для въезда в республику гражданам РФ не нужна виза, оставаться здесь они могут год. Прямого авиасообщения между странами, как и дипломатических отношений сейчас нет. Глава МИД России Сергей Лавров в январе выразил надежду на скорое возобновление рейсов. В правительстве и правящей партии Грузии поддержали инициативу, однако президент выступила против, мотивируя это продолжающейся войной России в Украине.

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